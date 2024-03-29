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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عاجل .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من كثافة الأمطار ورياح رملية قادمة

صدى البلد

تشهد القاهرة أمطارا غزيرة صباح اليوم الجمعة بعد موجة غبار كثيفة استمرت ليوم كامل، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الآن حيث تشير آخر صور الأقمار الصناعية الى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناه وسيناء يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية .

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن مازال شمال البلاد متأثر بغطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناه والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر وتستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر.

وناشد خبراء الأرصاد الجوية أصحاب الأمراض المزمنة والجيوب الأنفية والحساسية والعيون وكبار السن عدم الخروج من المنزل أثناء الاتربه المثاره ومتوقع أن تشتد الحاله من مساء اليوم الخميس حتي صباح الجمعه علي بعض المناطق .

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من كتلة غبار قادمة من الصحراء الغربية واتضح تأثيرها في المقام الأول علي السواحل الشمالية الغربية وخاصة الظهير الصحراوي لمطروح وجنوبا في الصحراء الغربية حتي الواحات البحرية والفرافرة ومناطق من شمال ووسط الصعيد.

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