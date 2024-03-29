القادم أصعب .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تكاثر للسحب الركامية الممطرة

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى، تقريرا تلفزيونيا عن طقس الساعات المقبلة، محذرة وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم في مصر، حيث تضرب البلاد 3 ظواهر جوية.

والتقرير التلفزيوني، أضاف أن هيئة الأرصاد أوضحت أن خرائط الطقس تشير إلى استمرار تأثر شمال البلاد بغطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وسيناء وجنوب محافظة البحر الأحمر.

فيما توقعت الأرصاد أن تستمر هذه الأجواء خلال فترات الليل حتى الصباح الباكر، حيث تشهد القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة في الصباح، قد تكون متوسطة في الصباح الباكر على مناطق من غرب وجنوب القاهرة الكبرى، ونشاط للرياح يكون معتدل بسرعة 28 كم/س، والأجواء تكون غائمة جزئيًا.

ويسود السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فرص لسقوط أمطار متوسطة صباحًا، وتنشط الرياح بسرعة 36 كم/س، والجو يكون غائم.

وتشهد السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، نشاطا للرياح بسرعة 34 كم/س، والأجواء تكون غائمة، بينما يشهد جنوب سيناء وسلاسل جبل البحر الأحمر، فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة، وتنشط الرياح بسرعة 38 كم/س، والأجواء تصبح مشمسة.

ويسود شمال الصعيد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة صباحًا على مناطق من الفيوم وبني سويف، ونشاط الرياح يكون بسرعة 36 كم/س، والجو يصبح مشمسا، أما جنوب الصعيد يسوده نشاط للرياح بسرعة 36 كم/س، والأجواء تكون مشمسة.

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة

وكشفت الأرصاد، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة، والمتوسطة، والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.





درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 15

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 28 14

بنهــــا 27 15

دمنهور 27 15

وادي النطرون 26 14

كفر الشيخ 26 14

المنصورة 27 15

الزقازيق 27 15

شبين الكوم 26 14

طنطا 26 14

دمياط 23 15

بورسعيد 23 15

الإسماعيلية 28 16

السويس 27 15

العريش 22 14

رفح 22 14

رأس سدر 25 15

نخل 24 12

كاترين 20 8

الطور 26 14

طابا 25 15

شرم الشيخ 30 18

الإسكندرية 23 14

العلمين 23 14

مطروح 20 15

السلوم 22 14

سيوة 24 15

رأس غارب 30 17

الغردقة 30 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 18

شلاتين 28 17

حلايب 26 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 28 16

بني سويف 29 17

المنيا 30 14

أسيوط 30 15

سوهاج 31 16

قنا 33 17

الأقصر 34 17

أسوان 34 18

الوادي الجديد 32 16

أبوسمبل 33 18