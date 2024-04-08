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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الإنتاج الحربي يهنئ العاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

المهندس محمد صلاح
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي

توجّه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بخالص التهنئة لكافة العاملين بالإنتاج الحربي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال اجتماعه بعدد من العاملين بحضور عدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وتقدّم الوزير "محمد صلاح" بالتحية والتهنئة لكافة العاملين بهذه المناسبة المباركة التى ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد والاجتهاد، مضيفاً أنها "مناسبة تمثل دافعاً لنا جميعاً لمواصلة البذل والعطاء فى سبيل تعزيز دور وزارة الإنتاج الحربي في تلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة من منتجات الإنتاج الحربي المختلفة (من ذخائر وأسلحة ومعدات) والتي تساهم فى حفظ أمن مصر وأمان شعبها العظيم، إلى جانب مواصلة الجهد الدؤوب لتعظيم الدور الحيوي لشركات ووحدات الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة والتي تساهم في تنمية مساعي التقدم والازدهار والرخاء من خلال إنتاج منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين وكذا المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية".

وأعرب الوزير عن تقديره لجهود العاملين المتميزة بالوزارة والهيئة والشركات والوحدات التابعة خلال الفترة الماضية والتي ساهمت في تنفيذ رؤية وأهداف الوزارة المنشودة لتطوير قطاع الإنتاج الحربي وتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية، وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع جميع العاملين على العمل دوماً بروح الفريق الواحد وبذل المزيد من العمل والجهد الدؤوب، مشدداً على أن المرحلة المقبلة هي مرحلة دقيقة لابد فيها من استكمال مسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، مضيفاً أن الصناعة تعد الداعم الأهم للاقتصاد في المرحلة المقبلة.

وأشار محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة إلى أن الوزير "محمد صلاح" أكد خلال اجتماعه بالعاملين على أنه خلال الفترة الأخيرة نجحت الوزارة في تطبيق إجراءات الحوكمة لتنظيم العمل وترشيد المصروفات والاستفادة المثلى للموارد المتاحة سواء تكنولوجية أو بشرية أو بنية تحتية، داعياً كل العاملين إلى الإقبال على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بتطوير العملية الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بمختلف الكيانات التابعة.

وأعرب الوزير عن تمنياته بأن يُعاد عيد الفطر على جميع العاملين وأسرهم بموفور الصحة والسعادة وعلى مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والازدهار، كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة العاملين الأقباط بمناسبة الصوم الكبير وقرب حلول عيد القيامة المجيد، مؤكداً على أن اجتماع كافة المصريين على الصيام والاحتفال بأعيادهم في وقتٍ واحد أو متقارب هو مشهد يتكرر من آن إلى آخر  ليُجسّد بشكل جلي الوحدة الوطنية بين كل أبناء الوطن.

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