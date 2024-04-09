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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أشعره بالحب والأمان وناقشه الأمر... نصائح لطفل شاهد شجار والديه

نصائح لطفل شاهد شجار
نصائح لطفل شاهد شجار والديه

إذا كان الطفل قد شاهد شجارًا بين والديه، فيمكن أن يكون هذا مزعجا ومحبطا بالنسبة له، هنا بعض النصائح لمساعدته على التعامل مع هذا الوضع وفقا لما نشره موقع هيلثي:

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نصائح لطفل شاهد شجار والديه

الاستماع والتعاطف: اجلس مع الطفل واستمع إلى مشاعره ومخاوفه، أظهِر له التعاطف والاهتمام بما يشعر به، قد يحتاج إلى الحديث والتعبير عن مشاعره ليشعر بالارتياح.

التوضيح بلغة مناسبة: قد يكون من الضروري شرح الوضع للطفل بلغة مناسبة لعمره، قد تكون بعض التفاصيل معقدة له، لذا حاول تبسيط الأمور وتوضيح أن الشجار هو شيء عابر وغير مُعتاد.

تأكيد الحب والأمان: أكد للطفل أن حبك له لا يتأثر بالشجار بين والديه. أشرح له أن النزاعات تحدث بين البالغين أحيانًا وأنه لا يتحمل أي مسؤولية عن ذلك.

التشجيع على التعبير الصحي: حث الطفل على التحدث عن مشاعره والتعبير عنها بطريقة صحية، قد تكون الرسم أو الكتابة أو اللعب بمشاهدة الدمى أدوات مفيدة للمساعدة في التعبير.

الحفاظ على الروتين والاستقرار: في حالة الشجار، قد يشعر الطفل بالقلق وعدم الأمان. حاول الحفاظ على روتينه اليومي وتوفير بيئة مستقرة ومحبة له.

البحث عن المساعدة المناسبة: إذا استمرت المشكلة بين والديه وكانت تؤثر سلبًا على الطفل، فمن الجيد النظر في الحصول على المساعدة المناسبة، مثل طبيب نفسي للأطفال أو مستشار عائلي.

يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو توفير الدعم والأمان للطفل ومساعدته على التعامل مع الوضع بطريقة صحية.

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