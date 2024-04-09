ميزة جديدة تطلقها شركة هونر لحاملي أجهزة أندرويد فما القصة؟

ميزة جديدة أطلاقتها شركة هونر وهي إطلاق تحديث" MagicOS 8" بأجهزة أندرويد 14 التي تعد مؤهلة للتحديث وذلك بكافة دول العالم وتحديدا بالإصدارات الجديدة من أجهزتها.

ووفقا لموقع" gizchina "يوفر تحديث " MagicOS 8"للمستخدمين أيضًا وضع توفير الطاقة الفائق في البطارية والذي يساعد في إطالة عمر البطارية إلى أقصى حد ممكن عند تفعيله.

ويضم تحديث " MagicOS 8" أيضًا بعض المزايا الأمنية مثل التخلص من البيانات الأكثر حساسية من الصور وذلك عند مشاركتها، وإمكانية إخفاء بعض التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والملفات في مساحة خاصة، بالإضافة إلى القيام بتحسين خيارات تعديل الصور وبعض مقاطع الفيديو، والمزايا الجمالية في الواجهة، وتحسين عرض بعض التأثيرات الحركية، وغيرها.

على الجانب الأخر يبلغ حجم تحديث " MagicOS 8" تقريبًأ حوالي 3 جيجابايت، ويتوفر تلك التحديث إلى كافة حاملي أجهزة أندرويد المؤهلة للتحديث، ومنها هواتف “هونر ماجيك 5 و 4 و ”3 و"ماجيك V " ذلك بالإضافة إلى هواتف هونر 100 و 90 و 80 و 70 و 60 و 50 و X50، وذلك على نحو تدريجي خلال الأسابيع القليلة القادمة.