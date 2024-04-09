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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير من الأرصاد قبل العيد

طقس العيد
طقس العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أنه بعد أن شهدت العديد من المناطق الشمالية خلال الساعات القليلة الماضية أجواء غائمة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة كما صاحبها دوي للرعد ؛ ونشاط للرياح أدي الي الإحساس ببرودة الطقس، سوف تستمر هذه الأجواء ليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية بعدد من المحافظات 


حيث من المتوقع تساقط الأمطار علي شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقية و شمال الوجه البحري) تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

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وتنشط الرياح علي كافة الأنحاء مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر لذا ينصح بعدم تخفيف الملابس في هذه الفترات.

 

الطقس خلال عيد الفطر


كما تشهد البلاد تحسن في الأحوال الجوية علي كافة الانحاء من يوم الخميس ثاني أيام عيد الفطر المبارك .

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 16 درجة.
السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 17 درجة.
جنوب سيناء 30 للعظمى والصغرى 19 درجة.
شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14 درجة.
جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19 درجة.

عيد الفطر أمطار رعدية الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عيد الفطر المبارك الطقس

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