أخبار الفن.. عيد ميلاد بيتر ميمي.. ودنيا المصري تتحدث عن حق عرب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن بيتر ميمي و دنيا المصري :
دنيا المصري تكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركتها بدراما رمضان 2024
شاركت الفنانة دنيا المصري في دراما رمضان 2024 خلال مسلسلين، "حق عرب"، و"بيت الرفاعي"، واللذين تم عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.
في عيد ميلاد بيتر ميمي .. تعرف على بدايته وسر تركه للطب
يحل اليوم عيد ميلاد المخرج المتميز بيتر ميمي الذي قدم اعمالا مميزة خلال السنوات الأخيرة.
يحيى الفخراني عن المسلسلات القصيرة: مميزة وتبتعد عن المط والتطويل
تحدث النجم يحيى الفخراني ،عن مسلسله عتبات البهجة وعن المسلسلات القصيرة التي عرضت وعن مجدي أبو عميرة
مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. عمر الخيام يقف أمام قبره ويتكلم عن الحياة
في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الحشاشين، ذكر عمر الخيام (نيقولا معوض) الحياة المثالية على طريقته الخاصة.