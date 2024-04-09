أخبار الفن.. عيد ميلاد بيتر ميمي.. ودنيا المصري تتحدث عن حق عرب

نشر قسم الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن بيتر ميمي و دنيا المصري :

شاركت الفنانة دنيا المصري في دراما رمضان 2024 خلال مسلسلين، "حق عرب"، و"بيت الرفاعي"، واللذين تم عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.



يحل اليوم عيد ميلاد المخرج المتميز بيتر ميمي الذي قدم اعمالا مميزة خلال السنوات الأخيرة.





تحدث النجم يحيى الفخراني ،عن مسلسله عتبات البهجة وعن المسلسلات القصيرة التي عرضت وعن مجدي أبو عميرة



في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل الحشاشين، ذكر عمر الخيام (نيقولا معوض) الحياة المثالية على طريقته الخاصة.