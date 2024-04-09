عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دنيا المصري تكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركتها بدراما رمضان 2024

صدى البلد

 شاركت الفنانة دنيا المصري في دراما رمضان  2024 خلال مسلسلين، "حق عرب"، و"بيت الرفاعي"، واللذين تم عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.
 

وكشفت دنيا في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي إنها تجسد في "حق عرب" شخصية سميحة وهي فتاة شعبية وابنة رياض الخولي ضمن الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود.
وأوضحت أنها تعتبر أن هذا يعتبر نقلة كبيرة بالنسبة لها ومن أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.  

 

أما مسلسل "بيت الرفاعى"،  دنيا المصري، قدمت  فيها شخصية "داليا" زوجة أحمد رزق، وهي شخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جداً نظراً لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعى 
وأضافت أنها توقعت الترند والنجاح في الشخصيات معبرة عن سعادتها بالنجاح والتوفيق.

 

مسلسل "حق عرب" شارك  في بطولته أحمد العوضي، ، دنيا المصري  ، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ومسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وصفاء الطوخى، من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.


 

IMG_20240409_051631
IMG_20240409_051631
IMG_20240409_051615
IMG_20240409_051615
IMG_20240409_050847
IMG_20240409_050847

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية غدا على أغلب المحافظات .. وانخفاض درجات الحرارة

مطلعش ضابط..مسئول الجبلاية خطف انثي وتحسس مناطق عفتها وانهي براءتها..خاص

أخطاء ساذجة.. شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي

نتنياهو يعلن تحديد موعد اجتياح رفح.. وشرط واحد لإيقاف العملية

معجزة ربانية تحدث في آخر ليلة من رمضان .. اغتنمها لسه قدامك فرصة للفجر

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

شوارع مفتوحة.. أحمد موسى ينتقد دفاع الأهلي بمنشور لاذع

ترشيحاتنا

محدش يخفف هدومه.. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد قبل عيد الفطر

الصور الأولى لسقوط ميكروباص من أعلى معدية نيلية في بني سويف

انتشال جثماني أم وطفلها من النيل في حادث معدية الفشن ببني سويف

اللقطات الأولى للمعدية بعد سقوط سيارة من فوقها بالنيل في بني سويف

يعتقد البعض أنهم عاشوا لمئات السنين.. تعرف على متوسط أعمار المصريين القدماء|تفاصيل

خلال أيام عيد الفطر.. مفاجأة بشأن الدولار في السوق السوداء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الجهاز الهضمي.. أخطر الأطعمة على المعدة الفارغة توقف عن تناولها فورا

دوللي شاهين تحتفل بكليبها الجديد ست البنات.. شاهد

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ