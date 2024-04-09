دنيا المصري تكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركتها بدراما رمضان 2024

شاركت الفنانة دنيا المصري في دراما رمضان 2024 خلال مسلسلين، "حق عرب"، و"بيت الرفاعي"، واللذين تم عرضهما على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.



وكشفت دنيا في لقاء خاص لصدي البلد مع المذيعة أوركيد سامي إنها تجسد في "حق عرب" شخصية سميحة وهي فتاة شعبية وابنة رياض الخولي ضمن الأحداث، والشخصية حقودة وشريرة لأبعد الحدود.

وأوضحت أنها تعتبر أن هذا يعتبر نقلة كبيرة بالنسبة لها ومن أهم الأدوار التي قدمتها خلال مشوارها الفني.

أما مسلسل "بيت الرفاعى"، دنيا المصري، قدمت فيها شخصية "داليا" زوجة أحمد رزق، وهي شخصية مركبة وبها تفاصيل كثيرة جداً نظراً لتداخلها وسط الصراعات الدائرة في عائلة الرفاعى

وأضافت أنها توقعت الترند والنجاح في الشخصيات معبرة عن سعادتها بالنجاح والتوفيق.

مسلسل "حق عرب" شارك في بطولته أحمد العوضي، ، دنيا المصري ، ودينا فؤاد، ورياض الخولى، ووفاء عامر، ووليد فواز، وكارولين عزمى، وأحمد صيام، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

ومسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، وصفاء الطوخى، من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال.





IMG_20240409_051631

IMG_20240409_051615