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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد السقا: لقبي “الساموراي” وعندي فرط حركة والخيل علمني النبل

صدى البلد

حل الفنان أحمد السقا ضيفاً على برنامج ألبوم صور، مع إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.
 

وقال السقا إنه يفضل دائماً الصور الطبيعية التي ليس بها نوع من التصنع، وعن أدوار الأكشن التي قدمها في الكثير من أفلامه، قال: "الأكشن في الأول كنت بقدمه بمنطق القلب الجامد ولكن وجدته لا يكفى، وهنا قررت السفر والدراسة في جنوب افريقيا وتعلمت أدق التفاصيل في التفجيرات وفي القفزات".


وعن حياته وصوره الشخصية، قال: "حياتي لا يوجد بها شيء مغلق الجميع يعلم من هي عائلتي وأصدقائي".


وعن تصنيفه للناس الذي يتعامل معهم قال: " لا أصنف الناس بصورة ثابتة، فوالدي علمني كيف يمكن أن افرز الناس جيداً، حب الناس ليا نعمة ربنا يديمها، واضائتي هي عيلتي وصحابي".

 

وتابع السقا حديثه قائلاً: "بيظهر عليا إني عصبي، وعندي فرط حركة بس في الآخر الخيل علمني النبل". 
 

وعن التقاطه الصور السيلفي، قال: " لا أتصور سليفي لأن لعب الملاكمة أثر على صوابعي ولا أشاهد أعمالي إلا بعد فترة طويلة، ولكن احترم دائماً حكم الجمهور عليا سواء بالسلب أو الإيجاب".


وعن صور الأبيض والأسود، قال: "بحب صور الأبيض والأسود وأغلب لبسي باللونين، وأتمني تقديم فيلم اشاعة حب، ولكن هيتم مقارنتي بأساطير فنية". 
 

وقال السقا: "لا أعتمد على أي خطط في حياتي، وبصحى أغنى واحد في الدينا وبحط دماغي على المخدة أفقر واحد في الدنيا، والصبح ربنا يحلها ولا أنشغل بأي شئ، ومن الأسماء التي يطلقها عليّ زملائي في الوسط الفني الساموراي".

السقا أدوار الأكشن الفنان احمد السقا إيناس سلامة إنرجي جنوب افريقيا

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