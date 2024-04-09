عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

أزمات صحية لـ4 لاعبين
أزمات صحية لـ4 لاعبين بنادي الزمالك

تعرض 4 لاعبين من فريق نادي الزمالك لكرة القدم لوعكات صحية دفعة واحد بسبب إصابات تعرضوا لها إما في التدريبات الخاصة بهم أو في مبارياتهم مع أندية أخرى.

البداية من التدريبات

تأتي أولى هذه الإصابات هي إصابة مدافع الفريق الأول محمود علاء في جزء بأربطة الكاحل أثناء تدريبات الزمالك ويحتاج الآن لمدة لا تقل عن 10 أيام لإتمامه البرنامج العلاجي والتأهيلي المكثف.

اللاعب محمود علاء

3 إصابات في مباراة واحدة

إلى جانب ذلك، تعرض اللاعب مصطفى شلبي إلى إصابة خلال مباراة الزمالك أمام نادي مودرن فيوتشر أول أمس وهي عبارة عن كدمة في الضلوع.

وأكد طبيب النادي أنه سيتم إجراء فحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالة اللاعب الصحية بالإضافة إلى خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص بهدف تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

اللاعب مصطفى شلبي

لحق الثنائي السابق، اثنين آخرين من أهم لاعبي نادي الزمالك وهما لاعب خط الوسط أحمد حمدي الذي سجل هدف التعادل لفريقه أمام نادي مودرن فيوتشر في الدقيقة 66 حيث أعلن الفريق إصابته بشد عضلي نتيجة المجهود الكبير الذي بذله في مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الكونفيدرالية أمس.

اللاعب أحمد حمدي

وكذلك، اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك الذي أصيب بكدمة قوية في الرأس مع تورم بسيط. 

اللاعب نبيل عماد دونجا

قرار الزمالك حول مباراته مع الاتحاد السكندري

تأهل نادي الزمالك بالأمس إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تعادله أمام نادي مودرن فيوتشر بهدف مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة. 

ويستعد الفارس الأبيض حاليًا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري على إستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وفي هذا السياق، بات من المؤكد عدم مشاركة اللاعب محمود علاء في المباراة المنتظرة نظرًا لعدم استكماله البرنامج الطبي التأهيلي بعد، كما قرر النادي إخضاع الثنائي نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالتهم الفنية ومدى جاهزيتهم لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة القادمة.

كما ينتظر من الجهاز الطبي للفريق أن يوضح مدى إمكانية مشاركة اللاعب مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهة مع السكندري أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، خضع الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قنوات أون تايم سبورت التي تمثل الناقل الحصري لبطولة الدوري.

نادي الزمالك الزمالك محمود علاء مصطفى شلبي أحمد حمدي نبيل عماد دونجا الاتحاد السكندري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعاره بنسبة 80%.. كعك العيد بالتقسيط وبدون فوائد| اعرف ازاي

بعد دانيال.. هل تضرب العاصفة نهال مصر؟| اعرف الحكاية

متحرمش نفسك| كعك العيد متوفر بخصم 30% في هذا المكان

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

أكشن مش في السينما| اقتحام "تريلا" لمقهى بأسوان ومصرع 3 .. القصة الكاملة

شرخ في عظمة بالوجه وقناع طبي.. التشخيص الأول لإصابة حسين الشحات

150 جنيهًا| توقعات بانخفاض أسعار اللحوم لهذا السعر.. الأسباب والتفاصيل

رادار الأسعار| مفاجأة حكومية تنسف الغلاء وتقلب الأسواق.. وهذا موعدها

ترشيحاتنا

المجاعة تلوح بالأفق.. الأمم المتحدة: إسرائيل تعطل توزيع المواد الغذائية داخل غزة

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يتبادلان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر

تكبيرات صلاة العيد .. وقتها وصيغتها الصحيحة وكيفية أداء صلاة عيد الفطر

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

وفاء عامر تقيم حفلا دينيا فى منزلها وتحييه فرقة الجازولية

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من وضع الكركديه على البشرة..كيف تتجنب التعب في العيد؟

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ