إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

تعرض 4 لاعبين من فريق نادي الزمالك لكرة القدم لوعكات صحية دفعة واحد بسبب إصابات تعرضوا لها إما في التدريبات الخاصة بهم أو في مبارياتهم مع أندية أخرى.

البداية من التدريبات

تأتي أولى هذه الإصابات هي إصابة مدافع الفريق الأول محمود علاء في جزء بأربطة الكاحل أثناء تدريبات الزمالك ويحتاج الآن لمدة لا تقل عن 10 أيام لإتمامه البرنامج العلاجي والتأهيلي المكثف.

اللاعب محمود علاء

3 إصابات في مباراة واحدة

إلى جانب ذلك، تعرض اللاعب مصطفى شلبي إلى إصابة خلال مباراة الزمالك أمام نادي مودرن فيوتشر أول أمس وهي عبارة عن كدمة في الضلوع.

وأكد طبيب النادي أنه سيتم إجراء فحوصات طبية وأشعة للاطمئنان على حالة اللاعب الصحية بالإضافة إلى خضوعه لبرنامج تأهيلي خاص بهدف تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

اللاعب مصطفى شلبي

لحق الثنائي السابق، اثنين آخرين من أهم لاعبي نادي الزمالك وهما لاعب خط الوسط أحمد حمدي الذي سجل هدف التعادل لفريقه أمام نادي مودرن فيوتشر في الدقيقة 66 حيث أعلن الفريق إصابته بشد عضلي نتيجة المجهود الكبير الذي بذله في مباراة الزمالك أمام فيوتشر في الكونفيدرالية أمس.

اللاعب أحمد حمدي

وكذلك، اللاعب نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك الذي أصيب بكدمة قوية في الرأس مع تورم بسيط.

اللاعب نبيل عماد دونجا

قرار الزمالك حول مباراته مع الاتحاد السكندري

تأهل نادي الزمالك بالأمس إلى نصف نهائي الكونفدرالية بعد تعادله أمام نادي مودرن فيوتشر بهدف مقابل هدف في إياب ربع نهائي البطولة.

ويستعد الفارس الأبيض حاليًا لمواجهة نادي الاتحاد السكندري على إستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وفي هذا السياق، بات من المؤكد عدم مشاركة اللاعب محمود علاء في المباراة المنتظرة نظرًا لعدم استكماله البرنامج الطبي التأهيلي بعد، كما قرر النادي إخضاع الثنائي نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالتهم الفنية ومدى جاهزيتهم لمواجهة الاتحاد السكندري في المباراة القادمة.

كما ينتظر من الجهاز الطبي للفريق أن يوضح مدى إمكانية مشاركة اللاعب مصطفى شلبي في التدريبات الجماعية استعدادًا للمواجهة مع السكندري أم لا.

بالإضافة إلى ذلك، خضع الثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لكشف المنشطات عقب مباراة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قنوات أون تايم سبورت التي تمثل الناقل الحصري لبطولة الدوري.