قنا تعلن جاهزية 3208 مساجد لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن تجهيز ٣٢٠٨ مساجد بمختلف قرى و مراكز المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، فضلا عن تجهيز ١٠٠ ساحة لإقامة صلاة العيد طبقا لما أقرته وزارة الأوقاف.

وأضاف الدكتور ماهر على جبر، وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا، أن الساحات التي جرى تجهيزها لصلاة عيد الفطر المبارك كائنة في مراكز الشباب وأفنية المدارس والأراضي الفضاء، ومستعدة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وأوضح أنه سوف يتم تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزارة الأوقاف في كل مسجد وساحة لتأدية صلاة عيد الفطر، موجهاً بضرورة الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بـ قنا ، إلي أنه سوف يتم فتح المساجد قبل موعد الصلاة بنصف ساعة، كما سيتم السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة أو صلاة القيام وكذلك السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

جدير بالذكر أن محافظة قنا ، أعلنت جاهزية كافة قطاعاتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات بالقطاعات الحيوية خلال اجازة العيد لتفادى أى أحداث طارئة.