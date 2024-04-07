وفاة شاب غرقا أمام كورنيش قوص بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل أمام كورنيش قوص جنوب قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل أمام كورنيش النيل بمركز قوص.

بالانتقال والمعاينة ، تبين أن الجثة لـ أحمد.ب.م 27 عاماً، وجرى إخطار الجهات المعنية، لاتخاذ اللازم تجاه الجثة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثة الغريق إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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