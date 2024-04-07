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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة شاب غرقا أمام كورنيش قوص بقنا

غريق
غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل أمام كورنيش قوص جنوب قنا.

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انتشال جثة شاب غارق فى نهر النيل أمام كورنيش النيل بمركز قوص.

 

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بالانتقال والمعاينة ، تبين أن الجثة لـ أحمد.ب.م 27 عاماً، وجرى إخطار الجهات المعنية، لاتخاذ اللازم تجاه الجثة.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل جثة الغريق إلى مشرحة مستشفى قوص المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

قنا قوص كورنيش قوص نهر النيل انتشال جثة شاب قوات الإنقاذ النهرى

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