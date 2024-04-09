عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات

طريقة عمل أرز باللبن
طريقة عمل أرز باللبن

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أرز باللبن في البيت، فهو من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المحلات.
 

txt

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

txt

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

طريقة عمل أرز باللبن في البيت

مقادير أرز باللبن
٢ كوب لبن
١ كوب كريمة
 كوب ونصف ماء
نصف كوب ارز
نصف كوب سكر
٢ ملعقة كبيرة نشا من كوكس
فانيلا من كوكس


للوجه :
ايس كريم فانيلا او مستكة
مكسرات حسب الرغبة


طريقة تحضير أرز باللبن 
نسلق الارز بكمية الماء وعند الاستواء و تبخير الماء ، نضع فوقه ١ كوب لبن والكريمة ..
نذوب النشا مع باقي كوب اللبن ثم نضيفه على الارز ثم السكر والفانيلا وعند الغليان نرفعه من على النار و نضعه بأطباق التقديم وتوضع بالثلاجة حتى تبرد وتزين بالمكسرات وتقدم مع الايس كريم وبالهنا والشفا.

أرز باللبن طريقة عمل أرز باللبن الشيف غادة التلى مقادير أرز باللبن طريقة تحضير أرز باللبن طريقة عمل أرز باللبن في البيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

موضوعات متعلقة

طريقة عمل أصابع البقلاوة بحشوة السميد ومذاق لا يقاوم

8 نصائح فعالة للمشي | مناسبة لجميع الفئات العمرية

حلويات رمضان.. طريقة عمل ليالي لبنان بالكنافة

نشرة المرأة والصحة | جمال شعبان يفجر مفاجأة عن وفاة محمد مدحت

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالات مطرزة باسمها| أيهما أجمل؟

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

ترشيحاتنا

صيغة تكبيرات العيد في مصر.. ماذا قال عنها الإمام الشافعي؟

خادم الجرمين الشريفين يوجه كلمة إلى الأمة العربية بمناسبة عيد الفطر المبارك

قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة تسبب في إصابة 12 شخصا بالتجمع

حماس تكشف عن انتهاكات خطيرة للاحتلال الإسرائيلي بمجمع الشفاء في غزة

مصرع وإصابة 13 شخصا في انفجار بمسجد بباكستان

وزير الخارجية الأمريكي: واشنطن لا تعلم موعد العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات

لسه بيحبها.. 10 صور رومانسية جمعت بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

إصابات بالجملة في الزمالك| أزمات صحية لـ4 لاعبين .. ما موقف مباراته مع الاتحاد السكندري؟

مريم أوزرلي تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة

فيديو

رامى جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد خلينى أشوفك

أيمن زيدان يروي تفاصيل معاناته بعد رحيل ابنه وشقيقه.. شاهد

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ