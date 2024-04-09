طريقة عمل أرز باللبن أحلى من المحلات

قدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أرز باللبن في البيت، فهو من الحلويات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها و شرائها من المحلات.
طريقة عمل أرز باللبن في البيت
مقادير أرز باللبن
٢ كوب لبن
١ كوب كريمة
كوب ونصف ماء
نصف كوب ارز
نصف كوب سكر
٢ ملعقة كبيرة نشا من كوكس
فانيلا من كوكس
للوجه :
ايس كريم فانيلا او مستكة
مكسرات حسب الرغبة
طريقة تحضير أرز باللبن
نسلق الارز بكمية الماء وعند الاستواء و تبخير الماء ، نضع فوقه ١ كوب لبن والكريمة ..
نذوب النشا مع باقي كوب اللبن ثم نضيفه على الارز ثم السكر والفانيلا وعند الغليان نرفعه من على النار و نضعه بأطباق التقديم وتوضع بالثلاجة حتى تبرد وتزين بالمكسرات وتقدم مع الايس كريم وبالهنا والشفا.