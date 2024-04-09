متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يعالجون المصابين في جباليا بأقل الإمكانيات|فيديو

نشر الهلال الأحمر الفلسطيني لقطات مصورة لعلاج المصابين في منشأة طبية مؤقتة أقيمت في مدينة جباليا في شمال قطاع غزة.



يعملون على قدم وساق

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المتطوعين يعملون على قدم وساق من أجل علاج المصابين وسط شح الإمكانيات الطبية المطلوبة في القطاع المحاصر، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويعاني القطاع إثر تدمير الجيش الإسرائيلي لكافة المنشآت الطبية وسط الحرب التي دخلت شهرها السابع.

وتخطى عدد القتلى الفلسطينيين جرّاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حاجز الـ31 ألف أغلبيتهم من النساء والأطفال.