صحة مطروح تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. تفاصيل

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية لمناقشة سير العمل والمقترحات لتقديم خدمات أفضل داخل المستشفيات والعمل خلال فترات الأعياد، إضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وهنأ وكيل الوزارة، الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجميع أن يعيده المولى عز وجل عليهم، وعلي الأمة الاسلامية بكل خير وسلام وسعادة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة ما تم رصده من ملاحظات أثناء المرور على وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام خلال الاسبوع الماضي، وتطلعات المرضى والعمل لإيجاد حلول غير تقليدية لتلافيها.

كما تم التأكيد على انعقاد غرف الطوارئ الوقائية والعلاجية على مدار الساعه والابلاغ عن اى حدث طارئ وسرعة التدخل والتعامل.

وتم التأكيد علي ضرورة التعاون المستمر بين بنك الدم الاقليمى وبنوك الدم التخزينية بالمستشفيات ومديرية الصحة ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة لمرضى الغسيل الكلوى

كذلك التأكيد على ضرورة وجود جدول نوباتجيات يومي معلن بشكل واضح للجمهور بالمستشفيات

كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة النظر فى اعادة توزيع بعض القوي البشرية بما يتماشي مع حاجة وصالح العمل وفى ضوء اماكن العجز من مختلف الفئات..

وشدد علي ضرورة استيفاء السجلات الطبية لمعايير الجودة، والتأكيد على أهمية التسجيل الطبى والاهتمام بالتسليم والتسلم مع ضرورة الانتهاء من توزيع الأطباء الجدد فى أقرب وقت ممكن داخل كافة منشآت الرعاية الاولية للاستفادة بهم وخاصة خلال فترات رفع درجة الاستعدادات الحالية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وخاصة الإدارات التى يوجد بها عجز شديد.

كما تم بحث سرعة الانتهاء من عملية التكهين، والاستغلال الأمثل للرواكد وإعادة توزيعها بغرض الاستغلال الأمثل للموارد من خلال التموين الطبى بالمديرية والإدارات المعنية عقب العودة من فترة الأعياد مباشرة.

وكذلك سرعة الانتهاء تشغيل جهاز الاشعة المقطعية بمستشفيات مطروح العام والحمام المركزى وسيوة المركزى حيث تعتبر من الأجهزة الاستراتيجية.