عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح تبحث تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.. تفاصيل

صحة مطروح خلال الاجتماع
صحة مطروح خلال الاجتماع

عقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعا مع مديري الإدارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية والادارية بالمديرية لمناقشة سير العمل والمقترحات لتقديم خدمات أفضل داخل المستشفيات  والعمل خلال فترات الأعياد، إضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة داخل منشآت الرعاية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

مرسى مطروح تستقبل زوارها خلال عيد الفطر تحت شعار «عيدك أحلى عندنا»

برلمانى بمطروح: نثق في قدرات الرئيس على قيادة مصر لمزيد من الإنجازات

 

وهنأ وكيل الوزارة، الحضور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجميع أن يعيده المولى عز وجل عليهم، وعلي الأمة الاسلامية بكل خير وسلام وسعادة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة ما تم رصده من ملاحظات أثناء المرور على وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى مطروح العام خلال الاسبوع الماضي، وتطلعات المرضى والعمل لإيجاد حلول غير تقليدية لتلافيها.

كما تم  التأكيد على انعقاد غرف الطوارئ الوقائية والعلاجية على مدار الساعه والابلاغ عن اى حدث طارئ وسرعة التدخل والتعامل.

وتم  التأكيد علي ضرورة التعاون المستمر بين بنك الدم الاقليمى وبنوك الدم التخزينية بالمستشفيات ومديرية الصحة ومختلف منافذ تقديم الخدمات الصحية وخاصة لمرضى الغسيل الكلوى

كذلك التأكيد على ضرورة وجود جدول نوباتجيات يومي معلن بشكل واضح للجمهور بالمستشفيات

كما وجه وكيل وزارة الصحة بضرورة النظر فى اعادة توزيع بعض القوي البشرية بما يتماشي مع حاجة وصالح العمل وفى ضوء اماكن العجز من مختلف الفئات..

وشدد علي ضرورة  استيفاء السجلات الطبية لمعايير الجودة، والتأكيد على أهمية التسجيل الطبى والاهتمام بالتسليم والتسلم مع ضرورة الانتهاء من توزيع الأطباء الجدد فى أقرب وقت ممكن داخل كافة منشآت الرعاية الاولية للاستفادة بهم وخاصة خلال فترات رفع درجة الاستعدادات الحالية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين وخاصة الإدارات التى يوجد بها عجز شديد.

كما تم بحث سرعة الانتهاء من عملية التكهين، والاستغلال الأمثل للرواكد وإعادة توزيعها بغرض الاستغلال الأمثل للموارد من خلال التموين الطبى بالمديرية والإدارات المعنية عقب العودة من فترة الأعياد مباشرة.

وكذلك  سرعة الانتهاء تشغيل جهاز الاشعة المقطعية بمستشفيات مطروح العام والحمام المركزى وسيوة المركزى حيث تعتبر من الأجهزة الاستراتيجية.

 

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار اخبار المحافظات صحة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

حجب السكر.. المشدد 18 عاما لـ مستشار وزير التموين وعزله من منصبه

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

معجزة ربانية تحدث آخر ساعة من رمضان .. ترقبوها

إبراهيم فايق يترك العمل في أون تايم سبورتس.. إلى أين؟

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

ترشيحاتنا

ثمانيني والرغبة الحرام.. سهرة حمراء مع متسولة وراء مقـ.تل عجوز الوراق

فتاة لـ علي جمعة: هل أكون عاقة لو رفضت طلب أمي بقطع صلة رحم؟

شاهد.. استعدادات مكثفة لـ"الداخلية" لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر

نتنياهو: ملتزمون بالقضاء على حماس في رفح ولا توجد قوة بالعالم ستوقفنا

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل مفاجأة قبل ساعات من بداية أيام العيد

مصر رقم 7| 16 دولة تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.. وهذا أول بلد يحتفل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من وضع الكركدية على البشرة.. بعد انتشاره على السوشيال ميديا

سمية الخشاب وأبطال مسلسل ب 100 راجل في ضيافة صدى البلد.. صور

حلويات العيد|طريقة عمل الجوزية الروسية

احتياطات قبل ارتداء ملابس العيد الصيفي

فيديو

بعد أزمته مع محمد سلام.. موقف جديد مفاجئ لـ نجل بيومى فؤاد

آخر موعد لإخراج زكاة الفطر وما قيمتها وحكم من ينسى أو يتكاسل عنها

سقوط ميكروباص بالركاب في النيل .. تفاصيل حـ.ادث معدية بني سويف

أمطار رعدية وغزيرة.. تحذير من حالة الطقس وتخفيف الملابس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ