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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسى مطروح تستقبل زوارها خلال عيد الفطر تحت شعار «عيدك أحلى عندنا»

شواطئ مطروح
شواطئ مطروح

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، ورفعت المدينة شعار "عيدك أحلى عندنا" لجذب وتشجيع المزيد من المصطافين وضيوف المدينة للاستمتاع بالشواطئ والطقس الرائع والمياه الفيروزية الخلابة والمناطق السياحية الترفيهية والحدائق والمتنزهات العامة، التي تتوافر فيها جميع الخدمات في عطلة العيد.

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وقال رئيس مدينة مرسى مطروح إنه من المتوقع أن تتوافد أعداد كبيرة من ضيوف المدينة من محافظات مصر المختلفة، لقضاء عطلة إجازة عيد الفطر المبارك، على شواطئ مطروح الساحرة، وطقسها الربيعى وطبيعتها الخلابة والتي تتمتع بمقومات سياحية واستثمارية هائلة، وجمال وسحر شواطئها.

وأكد استعداد المدينة لاستقبال محبي الطقس الربيعي الرائع، والمياه النقية والرمال البيضاء الناعمة بالمدينة الساحلية أيام العيد.

وأشار جاب الله إلى تعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالتشديد على الاستعدادات المبكرة لجميع أجهزة وإدارات المدينة لاستقبال عيد الفطر المبارك، وفتح حدائق ومتنزهات أمام المواطنين، بالتنسيق مع الجهات المعنية التفيذية والأمنية، نظرا لتنظيم برامج ترفيهية داخل الحدائق، يتضمن عددا من الفعاليات والاحتفالات على مدار أيام العيد الثلاثة، وكذلك تنظيم برامج وحفلات ترفيهية بمراكز الشباب.

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