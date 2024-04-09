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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

صدى البلد

يعاني عدد كبير من الاشخاص من مشاكل القدم خاصة عند الاستعداد للمناسبات الكبيرة التي تتطلب التسوق والسير كثيرا بين المحلات التجارية.

هذا بالاضافة إلى أن القيام بالمهام المنزلية والوقوف عدد ساعات كبيرة في المطبخ يتسبب في حدوث الام القدم.

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ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم كيفية استخدام نوع توابل شهير في علاج الام القدم بدون وصفات لكريمات طبيعية.

الكركم
الكركم


يُعدّ الكركم مضادًا قويًا للالتهابات في القدم كما أنه يساعد على تسكين الألم.

ويمكن استخدام الكركم في علاج الام القدم سواء بشكل موضعي أو تناوله داخل الجسم

يمكنك تناول مكملات الكركم لتعزيز النتائج وتحسين الجسم داخليا

أو أضف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ واشربه قبل النوم.

القدم تسكين الالم علاج الام القدم الكركم الحليب الدافئ آلام القدم

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