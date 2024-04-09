من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

يعاني عدد كبير من الاشخاص من مشاكل القدم خاصة عند الاستعداد للمناسبات الكبيرة التي تتطلب التسوق والسير كثيرا بين المحلات التجارية.

هذا بالاضافة إلى أن القيام بالمهام المنزلية والوقوف عدد ساعات كبيرة في المطبخ يتسبب في حدوث الام القدم.

ووفقا لما جاء في موقع تايمز اوف انديا نعرض لكم كيفية استخدام نوع توابل شهير في علاج الام القدم بدون وصفات لكريمات طبيعية.

الكركم



يُعدّ الكركم مضادًا قويًا للالتهابات في القدم كما أنه يساعد على تسكين الألم.

ويمكن استخدام الكركم في علاج الام القدم سواء بشكل موضعي أو تناوله داخل الجسم

يمكنك تناول مكملات الكركم لتعزيز النتائج وتحسين الجسم داخليا

أو أضف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ واشربه قبل النوم.