عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

النوم في الاجازة
النوم في الاجازة

 يرغب الكثير من الاشخاص والاستمتاع خلال العيد والحصول على أكبر قدر من البهجة والسعادة ولكن البعض لا يفضل الخروج من المنزل.

بعد القهوة.. البسلة تستخدم في غش أكلة باهظة الثمن |لن تتوقعها

ظهر فى السوق .. كيف تعرف البطيخ المحقون كيماوي من السليم

فمعظم العاملين والموظفين يرغبون في قضاء العيد دون ترك السرير والتمدد عليه حتى خلال فتره الاستيقاظ مما يحرمهم من الاستمتاع بجمال العيد والشعور بان هناك شيء مختلف أو مميز.

كما ان بعض الاطفال والكبار لديهم ميل كبير للكسل او العزلة ولا يرغبون في الخروج من المنزل في العيد

لذا نعرض لكم بعض النصائح التى تساعد على الاستمتاع فى العيد وقضاء إجازة ممتعة دون ترك السرير وفقا لما جاء في موقعyourtango"

تأكد من أن سريرك مريح ودافئ.
جهز بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة للشعور ببهجة العيد.


اختر بعض الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلات الممتعة لمشاهدتها خاصة الجديدة أو المرتبطة بذكريات العيد.

مشاهدة التلفاز
مشاهدة التلفاز


اقرأ بعض الكتب أو المجلات المفضلة لديك.


استمع إلى الموسيقى الهادئة أو أصوات الطبيعة.
خذ حمامًا دافئًا قبل النوم
تأكد من أن غرفتك مظلمة وهادئة.

التواصل فيديو كول مع اصحابك واقاربك لتعويض زيارات العيد

العيد البهجة والسعادة الوجبات الخفيفة زيارات العيد بهجة العيد الموسيقى الهادئة الاستيقاظ البهجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

تهنئة عيد الفطر .. أجمل الرسائل ابعتها لكل حبايبك وعيد عليهم

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

موضوعات متعلقة

انتبه .. هذه العلامات المبكرة لأمراض الكلى

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

تحذير .. هؤلاء الممنوعين من تناول الترمس

من غير تعب الوصفات.. تناول هذه التوابل يوميا وستختفى الام القدم

احترس.. أطعمة تسبب رائحة العرق الكريهة

فوائد الجرجير تفوق توقعاتك.. يحمي من 10 أمراض

طبيب شهير يكشف حقيقة كلام ميدو عن وفاة المعد البدني للزمالك

فطار العيد الرسمي.. اكتشف فوائد الشاي باللبن

ترشيحاتنا

كم عدد تكبيرات صلاة العيد ووقتها وهل يجوز تركها؟ وهذه أفضل صيغ التكبير

مفاجأة سارة من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

ملابس وكحك وسط الحطام.. 5 صور ترصد أجواء عيد الفطر في غزة|شاهد

بـ 29 قذيفة.. كتائب القسام تدك مقر قيادة وآليات إسرائيلية في غزة

ليلة العيد.. من أحياها ينجو من 3 أهوال أبرزها فزع القيامة فاغتنمها

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

مفاجأة|أحمد رفعت يغادر المستشفى لقضاء العيد مع أسرته.. وهذا موعد عودته للملاعب

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ