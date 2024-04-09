لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

يرغب الكثير من الاشخاص والاستمتاع خلال العيد والحصول على أكبر قدر من البهجة والسعادة ولكن البعض لا يفضل الخروج من المنزل.

فمعظم العاملين والموظفين يرغبون في قضاء العيد دون ترك السرير والتمدد عليه حتى خلال فتره الاستيقاظ مما يحرمهم من الاستمتاع بجمال العيد والشعور بان هناك شيء مختلف أو مميز.

كما ان بعض الاطفال والكبار لديهم ميل كبير للكسل او العزلة ولا يرغبون في الخروج من المنزل في العيد

لذا نعرض لكم بعض النصائح التى تساعد على الاستمتاع فى العيد وقضاء إجازة ممتعة دون ترك السرير وفقا لما جاء في موقعyourtango"

تأكد من أن سريرك مريح ودافئ.

جهز بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة للشعور ببهجة العيد.



اختر بعض الأفلام أو المسرحيات أو المسلسلات الممتعة لمشاهدتها خاصة الجديدة أو المرتبطة بذكريات العيد.

مشاهدة التلفاز



اقرأ بعض الكتب أو المجلات المفضلة لديك.



استمع إلى الموسيقى الهادئة أو أصوات الطبيعة.

خذ حمامًا دافئًا قبل النوم

تأكد من أن غرفتك مظلمة وهادئة.

التواصل فيديو كول مع اصحابك واقاربك لتعويض زيارات العيد