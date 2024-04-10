عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استعدادات على أعلى مستوى.. الأوقاف: تخصيص أماكن للسيدات خلال صلاة العيد

صدى البلد

كشف هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، استعدادات وزارة الأوقاف لصلاة عيد الفطر بمساجد الجمهورية.

 

موعد إخراج زكاة الفطر ومعيارها وفقا للشرع.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يوضح

معايير وتوقيت إخراج زكاة الفطر.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يوضح


وقال هشام عبد العزيز في مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية"،: "مساجد آل البيت تستقبل المصلين لتأدية صلاة العيد".

 

وأضاف هشام عبد العزيز:" كل المساجد الجامعة التي تقام فيها صلاة الجمعة والتراويح تستعد لاستقبال المصليين لتأدية صلاة عيد الفطر".

 

وتابع هشام عبد العزيز :" استعدادات على أعلى مستوى في مساجد الجمهورية من اجل استقبال المصريين".

 

وأكمل هشام عبد العزيز: “ يتم تخصيص أماكن خاصة لمصلى السيدات في مساجد الجمهورية اثناء صلاة عيد الفطر، وأماكن أخرى للرجال ونطالب المصلين الالتزام بذلك".

 
 

الأوقاف المساجد اخبار التوك شو صلاة العيد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك "تفاصيل"

ترشيحاتنا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

ألفاظ التكبير في صلاة العيد.. هل الزيادة فيها بدعة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ