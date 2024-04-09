معايير وتوقيت إخراج زكاة الفطر.. وكيل وزارة الأوقاف الأسبق يوضح

كشف الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، معايير وتوقيت إخراج زكاة الفطر.

وقال خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، إن الله عز وجل شرع لنا العبادات ما يزيدنا قربا خلال شهر رمضان المبارك، ومنها الزكاة باعتبارها فرضا من فروض الإسلام.

واستشهد خلال حواره ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، بقول رسول الله عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ".

وأضاف أن الزكاة عبادة وفرض على كل حر وعبد وصغير وفقير ومن يملك قوت يومه ومن يعول.