نص خطبة صلاة العيد 2024.. مكتوبة كاملة

نشرت وزارة الأوقاف، نص خطبة عيد الفطر المبارك 1445هــ، والتي ستكون غدا الأربعاء الموافق 10 أبريل، أول أيام عيد الفطر 2024.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شوال، لتعلن موعد عيد الفطر 2024، والذي سيكون الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024.

خطبة العيد

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن تعذر رؤية هلال شوال لعام 1445 هجرية، حيث تم استطلاع الهلال من خلال اللجان الشرعية المختصة والمنتشرة في محافظات الجمهورية.

تكبيرات العيد

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التكبير سنة في العيدين ، ويَبدأُ وقتُ التكبيرِ في عيدِ الفِطرِ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، قال اللهُ تعالى: "وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" ، والمراد بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.

خطبة العيد

وتابع وزير الأوقاف في منشور عن تكبيرات العيد: وقيل : يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر ، أي عند الخروج من البيوت إلى مصلى العيد، وبه قال الحنفية والمالكية والمشهور عند الحنابلة . ولا حرج على من أخذ بهذا الرأي أو ذاك.

وفيما يتصل بالتكبير قبل صلاة العيد فإننا نؤكد أنه لا حرج على البدء به في أي وقت كان قبل صلاة العيد ، دون التقيد بوقت محدد ، ففي الأمر سعة ومتسع.

صيغة تكبيرات العيد

وذكر وزير الأوقاف، أن من صيغ التكبير : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".

ومنها : "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا".

وعن هذه الصيغة الأخيرة قالت دار الإفتاء المصرية : هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وقال عنها الإمام الشافعي-رحمه الله تعالى: "وإن كَبَّر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه".

موعد صلاة العيد

▪️القاهرة السَّاعة: 5:59 صباحًا.

▪️الجيزة: 5:58 صباحًا.

▪️الإسكندرية: 6:02 صباحًا.

▪️العاصمة الإدارية: 5:53 صباحًا.

▪️بورسعيد: 5:53 صباحًا.

▪️السويس: 5:53 صباحًا.

▪️دمياط: 5:55 صباحًا.

▪️العريش: 5:47 صباحًا.

▪️دمنهور: 6:00 صباحًا.

▪️طنطا: 5:58 صباحًا.

▪️بنها: 5:58 صباحًا.

▪️شبين الكوم: 5:55 صباحًا.

▪️المنصورة: 5:57 صباحًا.

▪️الزقازيق: 5:56 صباحًا

▪️كفر الشيخ: 5:58 صباحًا

▪️البحر الأحمر: 5:47 صباحًا.

▪️الفيوم: 6:00 صباحًا

موعد صلاة عيد الفطر

أما عن موعد صلاة عيد الفطر في باقي المحافظات والمدن المصرية، فهي كالآتي:

▪️بني سويف: 5:59 صباحًا.

▪️المنيا: 6:02 صباحًا

▪️أسيوط: 6:00 صباحًا

▪️سوهاج: 5:59 صباحًا.

▪️قنا: 5:55 صباحًا.

▪️الأقصر: 5:51 صباحًا.

▪️أسوان: 5:56 صباحًا.

▪️مرسى مطروح: 6:13 صباحًا.

▪️سانت كاترين: 5:48 صباحًا.

▪️الإسماعيلية: 5:53 صباحًا

▪️السلوم: 6:21 صباحًا.

▪️حلايب: 5:42 صباحًا.

▪️شلاتين: 5:46 صباحًا.