التنمية المحلية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الفطر

كشف خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، آخر استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقال خالد قاسم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" رفع درجة الاستعدادات القصوى في محافظات الجمهورية لتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر ".

وأضاف خالد قاسم :" مستمرون في حملات النظافة في الشوارع خلال أيام العيد، والتأكيد على إنارة الشوارع ".

وتابع خالد قاسم :" قيادات الوزارة متواجدة ميدانيا في كافة محافظات الجمهورية من أجل المتابعة خلال أيام عيد الفطر ".

وأكمل خالد قاسم:" التأكيد على رفع كفاءة الميادين ومديريات التموين القيام بدوريات لمتابعة الأسواق للتاكد من جودة وسلامة الأغذية في عيد الفطر ".