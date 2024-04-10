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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"ما مطروقة".. سيف نبيل يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة | فيديو

صدى البلد

أطلق الفنان العراقيّ سيف نبيل، فيديو كليب أغنية "ما مطروقة" كأول عمل يصوره من ألبومه المنتظر "ألله يعلم". 

الأغنية من كلمات عباس قاسم محمد، وتُعبّر عن مشاعر الحب والغرام الشديد الذي يشعر به تجاه حبيبته ذات العيون السود الجذابة.

ووصف الجمهور هذه الأغنية بأنها نموذجًا لأغاني الغزل العربية التي تُركز على وصف جمال المرأة العربية.

 

 

ويصف سيف نبيل في الأغنية حبيبته بأنّها مخلوقة من الجنة، ويؤكد على أنّها لا تهدأ أبدًا، ولا يهدأ هو أيضًا عندما ينظر إليها.

 تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت إشراف المخرج "فهد الخالد"، حيث تتناول قصة فريدة على غرار أفلام التشويق والأكشن، تدور أحداثها حول عملية سرقة لعقد الماس ثمين خلال عرض أزياء عالميّ، ويكون سيف نبيل هو الرأس المدبر للعملية.

يذكر أنه الفنان سيف نبيل يستعد لطرح ثاني أعماله من البوم الله يعلم يوم 15 أبريل تحت عنوان "أحلى وحدة".

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