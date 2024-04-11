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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زلزال وفقدان سمع.. نبوءة مرعبة من الخبير الهولندي

أمر خطير وغريب يحدث
أمر خطير وغريب يحدث خلال ثاني أيام عيد الفطر

أثار الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس، الكثير من القلق والفزع والرعب في قلوب الناس، بعدما خرج على العالم بتغريدة عبر حسابه على موقع إكس (تويتر سابقًا) يحذر فيها من شيء غريب يتسبب في فقدان السمع وزلازل خلال عيد الفطر، والتي قد تكون مدمرة.

ونشر الخبير الهولندي عبر حسابه في "إكس"، يحذر فيها من شيء غريب آخر وهو إصابة الحساسين بطنين أو رنين قوي في الأذن، بالإضافة إلى النشاط الزلزالي بشأن وقوع زلزال كبير في الأيام القليلة المقبلة.

 

وقد تسببت تلك التوقعات في كثير من الهلع حول العالم بسبب أنها اشتملت على تحذيرات من هزات قوية مرتقبة كل حين؛ مع ربط تلك التوقعات باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة.

ونكشف في الفيديو التالي، حقيقة توقعات الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس بشأن زلازل عيد الفطر المبارك. 

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