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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات الفلاجشيب بسعر أقل.. شاومي تطلق هاتفا بمزايا أسطورية يقهر سامسونج

Redmi Turbo 3
Redmi Turbo 3

كشفت العلامة التجارية Redmi، التابعة لشركة شاومي Xiaomi، النقاب عن أحدث إصدارات سلسلة Turbo، والذي صمم لينافس هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج من حيث السعر والأداء المميز.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، جهزت شاومي هاتف Redmi Turbo 3، بمواصفات قوية تجمع بين سلسلة Redmi K وNote، وهو من بين الهواتف الأولى التي تم إطلاقها مع معالج كوالكوم الجديدSnapdragon 8s Gen 3.

 

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مواصفات هاتف شاومي Redmi Turbo3

وفقا لمواصفاته، حصل هاتف Redmi Turbo 3- الذي وصفته شاومي بأنه القاتل الرئيسي في الفئة المتوسطة - على ترقيات كبيرة مقارنة بسابقه المسمي “ريدمي تربو 2”، فهو يتميز بـ إطار مسطح مع زوايا منحنية قليلا وحلقتين بارزتين للكاميرا، يبلغ سمك الجهاز 7.8 مليميتر ويزن 179 جراما، وحصل الهاتف على شهادة الحماية من السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS.

ومن حيث العرض، جهزت شاومي هاتف Redmi Turbo 3، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وتوفر دقة 1.5K تبلغ 1220 × 2712 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وتتميز اللوحة بألوان 12 بت، وتقنية HDR10+ وذروة سطوع تبلغ 2400 شمعة، وتتكامل الشاشة مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع UD.

Redmi Turbo 3

وبالنسبة للتصوير، يشتمل إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Redmi Turbo 3، على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تضم مستشعر سوني LYT-60، تدعم ميزة التثبيت البصري للصورة OIS، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر سوني من نوع IMX355، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل موجودة داخل فتحة مثقوبة أسفل الشاشة.

وينبض بداخل هاتف شاومي Redmi Turbo 3، معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8s Gen 3، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X، بسعة 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.

Redmi Turbo 3

ويحزم هاتف Redmi Turbo 3، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتتميز بشحن سريع بقوة 90 وات، ومن ناحية البرامج، يعمل الهاتف بواجهة شاومي الجديدة HyperOS، المستندة على نظام جوجل Android 14.

ويحتوي الهاتف الذكي على ميزة ممحاة الكائنات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والتي تشبه ميزة Magic Eraser الخاصة بهواتف Pixel من جوجل، والتي تزيل أي عناصر غير مرغوب فيها من الصور.

وزودت شاومي هاتف Redmi Turbo 3، بغرفة بخار VC كبيرة ونظام تبريد مميز لتبديد الحرارة أثناء الاستخدام المكثف والمطول، بالإضافة إلى ميزة الإيماءات Air Gestures التي تتيح للمستخدمين التحكم في أجهزتهم بسهولة من مسافة بعيدة دون لمس الشاشة، خاصة عند التقاط صور السيلفي أو إذا كانت يديك مبللة.

كما يتميز هاتف Redmi Turbo 3، بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي من بينها الترجمة المباشرة وتلخيص الذكاء الاصطناعي والمزيد، وتتضمن خيارات الاتصال على الهاتف الذكي منفذ شحن USB-C وشبكة واي فاي WiFi-7 وتقنية البلوتوث وNFC للمدفوعات الألكترونية.

ويتوفر هاتف Redmi Turbo 3، للبيع في الصين مقابل سعر يبدأ من 276 دولارا (أي ما يعادل 13.124 جنيه مصريا)، للنسخة الأساسية بسعة 12 + 256 جيجابايت.

Redmi Turbo 3
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