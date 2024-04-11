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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ممشى أهل مصر بأسوان يتزين باللمسات الجمالية لاستقبال المواطنين بأيام عيد الفطر

ممشى أهل مصر بأسوان
ممشى أهل مصر بأسوان

يستكمل أهالى ومواطنو محافظة أسوان احتفالاتهم بأيام عيد الفطر المبارك، وفى هذا الإطار تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها لإضفاء الشكل الجمالى بالمواقع المختلفة التى يتردد عليها المواطنون

ونستعرض عبر منصة "صدى البلد" أحد أبرز هذه المناطق وهى ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والذى يعتبر واحدا من مشروعات تطوير وتجميل كورنيش النيل، وتم فيه تنفيذ مشروع التطوير والتجميل لأول مرة بعد مرور 60 عاماً من إنشائه، ليتزين أمام المواطنين وضيوف وزائرى المحافظة من الأفواج السياحية في عيد الفطر وفي المناسبات المختلفة، وليكون بذلك واجهة مشرفة. 

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ممشى أهل مصر 

ممشى أهل مصر بأسوان 

ويصل طول الممشى إلى 13 كم منها 4 كم بكورنيش النيل القديم على 3 مستويات، و9 كم بكورنيش النيل الجديد، وتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بطول 1500 متر، وكذا كورنيش إدفو بعد ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة المدينة بحديقتي درة النيل والسلام وميدان المحطة والسوق السياحي القديم. 

ويشهد المشروع، اللمسات النهائية للانتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستوى الثاني والثالث، والذي يضم 56 محلا وكافتيريا وبازار ومطعما سياحيا على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية.

 

ممشى أهل مصر بأسوان 
ممشى أهل مصر بأسوان 
ممشى أهل مصر بأسوان 
ممشى أهل مصر بأسوان 
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