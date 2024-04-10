كيف يقضي أهالي أسوان عيد الفطر؟ شاهد

شهدت مختلف مدن ومراكز محافظة أسوان فى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك العديد من المشاهد المضيئة التى عبرت وجسدت احتفالات أهالى ومواطنى عروس المشاتى بالعيد.

ونستعرض عبر منصة " صدى البلد " جاليرى لمجموعة من الصور تعبر عن فرحة وبهجة وسعادة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك.

وكان من المشاهد المضيئة أيضاً حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم التهنئة للمواطنين، وإلتقاط الصور التذكارية معهم، ومع الأطفال الصغار، مع توزيع العيدية والهدايا والألعاب لإدخال البهجة عليهم.

عيد الفطر

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

هذا ووسط ابتهالات التكبير للمصلين من المواطنين قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، فضلاً عن القيادات العسكرية و البرلمانيّة والأمنية والجامعية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد المحافظ أنه تم الاستعداد المبكر لتهيئة الأجواء الإحتفالية للمواطنين ، والإستمتاع بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين.

وتم كذلك تخصيص بعض أتوبيسات النقل الداخلى لنقل المواطنين مجاناً في المسافة ما بين فندق توليب والمسجد الجامع لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن والسيدات والأطفال الراغبين في الصلاة في المسجد أو الساحة التي أمامه بميدان المدخل الشمالى.

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها .

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك

فرحة وبهجة أهالى أسوان بعيد الفطر المبارك