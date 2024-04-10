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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طقوس وعادات نوبية للاحتفال بعيد الفطر في أسوان.. تعرف عليها

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر المبارك بأسوان

" كل سنة وأنت طيب " أو" كوريج أنجا ناليه " بهذه الكلمات يتبادل أبناء النوبة المعايدة والتهنئة بالعيد وتعنى في اللغة النوبية عيدكم سعيد كل سنة وأنتم طيبين، ويكون الرد عليها " إيكون آنجا ناليه " بمعنى عيد سعيد عليك وأنت طيب وبخير.

 

هذا ما تشهده القرى النوبية داخل محافظة أسوان أثناء الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وهناك الكثير من القرى الأخرى التي يتواجد فيها أبناء النوبة، وغيرهم من القبائل الأسوانية الأخرى يحرصون على تبادل التهانى بالعيد، وسط الزفة النوبى والزغاريد.

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عادات وطقوس

ونستعرض عبر عدسة "صدى البلد" أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والتي تتميز في أسوان والنوبة بالعديد من العادات والطقوس والتقاليد المتوارثة، التي يحرص على توارثها الأجيال جيلاً بعد جيل ، ونعرض أيضاً حكاية أبرز الأكلات في عيد الفطر وهى " الشعرية باللبن " و" البسكوت والشاى باللبن " . 

 

فمن أبرز الطقوس لأبناء النوبة بأنه عقب إنتهاء أداء صلاة العيد، يقوم الأهالى بالتجمع في الجمعية أو المضيفة، ويتم ترديد الأغانى الدينية وسط مشاركة كبيرة وواسعة من الرجال والسيدات والأطفال والشباب الذين يحرصون على مشاركة أجواء الفرحة بمناسبة العيد، كما يتم توزيع المأكولات والمشروبات المختلفة ، وسط مكبرات الصوت، وإطلاق الألعاب النارية . 

احتفال

كما أنه من مظاهر الإحتفال بعيد الفطر المبارك في النوبة نجد أن الشباب يستقبل بعضهم البعض بالكعك والشاى بحليب ، ويتبادلون التهانى باللغة النوبية " كوريج أنجا ناليه " ، ويتوجه أبناء النوبة رجالاً ونساء وأطفال فى مجموعات لأداء صلاة العيد يرتدون الزى النوبى الجلباب للرجال، و"الجرجار" وأثناء العودة يتبادلوا التهانى وينتقلون من منزل لمنزل حيث يقدم صاحب المنزل لهم طبق الضيافة الذي يكون في استقبال المهنئين، ويوضع به الفشار والتمر، وعصائر الأبريه، والفول السودانى.

كما يحرصون على تناول الشاى بالحليب مع الكعك والبسكويت المخبوز بالمنزل بعد عودتهم من الصلاة، حيث يتم تجهيزه قبل العيد ، وكذلك يتم تحضير الشعرية التي يتم تناولها مع اللبن بعد صلاة العيد، ويتجمع الشباب في الشوارع للغناء على الطرب النوبى.
 

 

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