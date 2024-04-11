ضبط 58 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمواصلة جهودها المكثفة فى شن الحملات الرقابية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية خلال أجازة عيد الفطر.

وتمكنت من تحرير 450 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأزيد من السعر المعلن ، وكذا عدم الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر.

وتم ضبط 58 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بهدف التربح و5 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وذلك في ضوء خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق للتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.



ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير 3 محاضر جنح بمراكز قويسنا وشبين الكوم وبركة السبع، أحدهما ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بناحية قرية كفر السلامية بقويسنا لقيامه بالتصرف فى عدد 43 شيكارة دقيق بلدى ، والثانى ضد المدير المسئول عن مخبز بلدى بقرية بخاتى بمركز شبين الكوم للتصرف في 13 شيكارة دقيق بلدى مدعم ، والأخير ضد المسئول عن مخبز بلدى بناحية دائرة بركة السبع لقيامه بتجميع 2 شيكارة دقيق جميعهم بهدف بيعهم بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

كما تم تحرير محضر جنح ضد المسئول عن محل أسمدة ومبيدات زراعية بناحية قرية كفر داود بالسادات وبحوزته كمية قدرها 5 طن أسمدة مجهولة المصدر، ومحضر آخر ضد المسئول عن محل مواد غذائية بأشمون لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفى إطار إحكام الرقابة على المحال والمطاعم والمنشآت وأماكن بيع اللحوم والأسماك ، شنت إدارة الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى حملات تفتيشية مكبرة بالتنسيق التام مع مكتب الأغذية بمديرية الصحة ورئاسة حى شرق ، أسفرت عن ضبط ما يقرب من نصف طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظاً على حقوقهم.