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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يشارك الأهالي شعائر صلاة عيد الفطر بمسجد الرؤوف الرحيم..صور

محافظ المنوفية يؤدي
محافظ المنوفية يؤدي صلاة عيد الفطر وسط الأهالي

شارك اليوم ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أهالي وأبناء شعب المحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية و محمد موسي نائب المحافظ واللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، واللواء وليد البيلي  السكرتير العام المساعد ، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ، وعدد من  الأئمة ورجال الدين والدعوة ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية .

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وألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة العيد ، والتي تناول فيها الحديث عن فضل صيام شهر رمضان المبارك وفضائل قيام الليل وقراءة القرآن والتمسك بتعاليم الإسلام ، مهنئا جموع المصلين بعيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام والعبادات طيلة أيام الشهر المبارك.

وأشار الخطيب إلى أن اليوم تشرق علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته ليفرح الناس وينعموا بفضل الله تعالى وجوده وكرمه ، لافتاً أن العيد فرصة للترويح عن النفس لتستريح بعد التعب وتفرح بعد الجد لتعود أكثر عملاً وأعظم نشاطاً ، وأكد الخطيب على أن من مظاهر الفرحة بالعيد التوسعة على الأهل ، وفرصة عظيمة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتزاور والتلاقي ونشر المودة والرحمة والصفاء وتوثيق الروابط الإنسانية ومن أولى الناس بالبر والصلة ذو الأرحام حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه " ويقول أيضاً " أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".


وعقب الصلاة تبادل محافظ المنوفية التهنئة مع جموع المواطنين في جو يسوده الود والحب ، مؤكداً حرصه على مشاركة أهل المنوفية فرحتهم في كافة المناسبات والأعياد ، معربا عن سعادته بالتراحم والمودة بين المواطنين وتجمعهم من أجل إعلاء كلمة واحدة وإقامة شعيرة مباركة.


 وسادت الشوارع والميادين بمدن ومراكز وقرى المحافظة حالة من البهجة والسرور احتفالا بعيد الفطر المبارك .

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