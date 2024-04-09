خلال وقفة العيد .. إحالة 91 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق

قررت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة في محافظة المنوفية، إحالة 91 من العاملين بمستشفيات المنوفية للتحقيق.

وتابعت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وجميع فرق الإشراف بالمديرية العمل في جميع المستشفيات والإدارات على مستوى المحافظة ، بالمرور على مجمع مستشفيات ميت خلف لمتابعة الأنضباط الإداري والغياب والحضور .

وتابعت عمل الفريق الطبى بمستشفى الجراحات المتخصصة (جراحة المخ والأعصاب سابقآ) المقدمة للمواطنين كما قامت باستطلاع آراء المرضى وذويهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

جدير بالذكر أنه قد تم تقسيم باقي منشآت المحافظة على فرق إشراف المديرية ، حيث تمت مراجعة الاستعدادات لإستقبال العيد ومتابعة الانضباط الإداري وجاهزية المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات بها ومتابعة ترددات العيادات والعمليات ، مع التأكد من مستوى النظافة ، متابعة الأقسام الداخلية ونسبة الأشغال بها ونسب الأعطال ، وتطبيق أسس مكافحة العدوى ، وإستطلاع رأى المرضى عن الخدمة الطبية المقدمة.

كما كلفت فريق المتابعة الإدارية بالمديرية والإدارات بالمرور على جميع المنشآت الصحية بالمحافظة وذلك للتأكد من الأنضباط الإداري للعاملين وتقديم الخدمات الطبية بالمستوى المطلوب.