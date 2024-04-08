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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياح محملة بالأتربة تحاصر مدينة السادات في المنوفية

عاصفة رملية في المنوفية
عاصفة رملية في المنوفية

شهدت مدينة السادات في محافظة المنوفية عاصفة رملية ترابية مع بداية صباح اليوم ونشاط لحالة الرياح.

فيما خلت عدد من الشوارع من المارة بسبب سرعة الرياح المحملة بالأتربة والرمال.

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يذكر أن مدينة السادات يحيطها المناطق الصحراوية وبها العديد من الأراضي الصحراوية حيث إن سرعة الرياح تؤدي إلي نشاط سرعة الرمال والأتربة في الجو.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس خلال الأيام الجارية، منوهة أن هذا الأسبوع سوف يشهد تأثرا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي تشهد البلاد أحد حالات التقلبات الجوية وعدم استقرار الطقس، مشيرة إلى تزايد كميات سقوط الأمطار خاصة في محافظات شمال البلاد بداية من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.

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