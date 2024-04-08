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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مياه المنوفية: تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع خلال أيام العيد

شركة مياه الشرب في
شركة مياه الشرب في المنوفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، استمرار تشغيل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع الفروع التابعة للشركة خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى إمكانية الشحن من خلال خدمة فورى بكود الخدمة 575  وذلك في إطار حرص الشركة الدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها لجميع عملائها.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إلي أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المواقع التابعة للشركة طوال إجازة عيد الفطر المبارك؛ لاستدامة الخدمات التي تقدمها الشركة والاستعداد لأى أعمال طارئة.

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وأكد، سعي الشركة الدائم والإهتمام بخدماتها المقدمة و تسهيل التعامل مع العملاء وسهولة حصول المواطن علي الخدمة، من خلال التطوير المستمر لخدماتها و التوسع في مراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع، والذي يعتبر وسيلة دقيقة لاحتساب استهلاك العميل، مع ضرورة المتابعة المستمرة للعدادات بعد تركيبها ومراجعة وتحليل الاستهلاكات والقراءات وتقديم الدعم الفنى المستمر .

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