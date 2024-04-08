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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول 26 مريضا فلسطينيا و90 مرافقا إلي مستشفيات المنوفية لعلاجهم

استقبال المرضي الفلسطينين
استقبال المرضي الفلسطينين في المنوفية

استقبلت عدد من مستشفيات محافظة المنوفية مصابين فلسطينين جدد جاءوا للعلاج برفقة ذويهم وذلك عقب خروجهم من غزة واصابتهم في الحرب.

واستقبلت مستشفي اشمون العام 12 مصاب و40 مرافق، حيث تم تجهيز المستشفي لاستقبال المصابين وذويهم لتقديم العلاج لهم.

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كما استقبلت مستشفي منوف العام وحميات منوف 14 مصاب فلسطيني و50 مرافق بينهم 9 اطفال.

وتنوعت حالات الإصابة ما بين مصابين في حرب إسرائيل  المستمرة علي قطاع غزة من، وايضا ما بين مصابين بالسرطان كسرطان الثدي والدم وأورام أخري.

فيما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في مستشفيات المحافظة بتوجيهات من محافظ المنوفية ووزارة الصحة لاستقبال المصابين الفلسطينين وتوجيه كافة أوجه الرعاية لهم ولمرافقيهم.

وكانت مستشفي الجامعة بشبين الكوم قد استقبلت قبل ذلك عدد من المصابين الفلسطينين الذين دخلوا الي مصر لتلقي العلاج نتيجة إصابتهم في الحرب وتم تقديم كافة أوجه الرعاية.

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