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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتفقد المستشفيات للاطمئنان على جاهزيتها في عيد الفطر

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية المستشفيات الجامعية  في زيارة مفاجئة لمتابعة سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات واستعدادها لاستقبال المرضى والحالات الطارئة  أثناء إجازة عيد الفطر المبارك ،يرافقه عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبري المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومديري المستشفيات الجامعية .

وتفقد  الدكتور أحمد القاصد وحدات  المستشفيات  المختلفة  ومنها غرف الإعاشة والمعامل  والأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي ،وبنك الدم ،وغرف المرضى .

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كما تفقد رئيس الجامعة مستشفى علاج الأورام واطمأن على الحالات بالأقسام الداخلية بالمستشفى ، والحالات المقيمة بالمستشفى أثناء الإجازة لتلقي العلاج.

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