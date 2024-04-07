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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد وقرية فينسيا السياحية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اللواء ابراهيم ابو ليمون  محافظ المنوفية أعمال التطوير بكورنيش شبين الكوم الجديد لمتابعة نسب التنفيذ ورفع معدلات الإنجاز ، رافقه  نائبه  محمد موسي ،  هناء عقيلة رئيس حي غرب ، المهندس أشرف صالح وكيل وزارة الري ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .


زار المحافظ أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم الجديد علي مساحة 500 م تقريباً ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب شبين الكوم  ، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير المنطقة بالكامل ، ووجه المحافظ برفع معدلات الإنجاز  لخلق متنفس حضاري جديد لأهالي شبين الكوم والمترددين على العاصمة ، فضلاً عن المساهمة في توفير فرص عمل جادة للشباب من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وتفقد محافظ المنوفية مشروع فينيسيا مول الجديد أحد المشروعات الإستثمارية  بشبين الكوم والذى تم  تطويره واستغلاله بالشراكة بنظام حق الإنتفاع  بما يساهم في تعظيم  موارد المحافظة من أصول الدولة الغير مستغلة ، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة الاستثمار ، مشيراً إلى أن الإستثمار عصب التنمية وأن الدولة تدعم المستثمر الجاد وتحرص علي تقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في إقامة مشروعات تساهم بدورها في دفع عجلة الإنتاج وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
وتفقد المحافظ كوبري القاصد بحي غرب شبين الكوم ، لمتابعة إنتظام الحركة المرورية بإعتباره مدخل هام وحيوي للعاصمة .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية توفير فرص عمل للشباب محافظ المنوفية عجلة الاستثمار شبين الكوم

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