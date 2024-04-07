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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة فورية لأي أعمال بناء مخالف خلال إجازة عيد الفطر

إزالة التعديات في
إزالة التعديات في المنوفية

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة خلال أجازة عيد الفطر المبارك والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.  

ووجه المحافظ بتكثيف حملات المرور الميداني للتعامل اللحظي حيال كافة المخالفات التي ترصدها وحدة المتغيرات المكانية  والتصدي للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية سواء بالتبوير أو الشروع في أعمال البناء بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول ولن أسمح بالتهاون فى محاسبة أى مسئول مقصر في مهام أداء واجبه الوظيفي ، وكذا عدم السماح نهائيا بأية تعديات جديدة من شأنها تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك.

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وأشار محافظ المنوفية  إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية  بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم حفاظاً على الصالح العام.

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