المنوفية تستعد لاستقبال العيد.. فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين وغرف عمليات لتلقى الشكاوى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنهاء جميع الاستعدادات الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهاً بفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة أمام جموع المواطنين للاحتفال بإجازة العيد لمشاركتهم فرحتهم والمتابعة الدورية بما يضمن استمرارية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للحدائق.

وقال المحافظ إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة، فضلاً عن استمرار تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها، وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.



ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال إجازة العيد، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية، مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بجميع أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

وفي قطاع التموين، شدد محافظ المنوفية على استمرار تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وكذا المرور على المخابز بجميع أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة إجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

في السياق ذاته، أنهت مديرية الأوقاف استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بجميع قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.

كما وجه محافظ المنوفية برفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

فيما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بالشوارع والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص، وذلك خلال فترة إجازة عيد الفطر، فضلاً عن تمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لجميع المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات.