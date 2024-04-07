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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يناقش مدى جاهزية القطاعات الحيوية استعدادا لعيد الفطر

اجتماع محافظ المنوفية
اجتماع محافظ المنوفية

ترأس اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا موسعا لمناقشة آليات بدء تطبيق قانون التصالح الجديد والصادر برقم 187 لسنة 2023 وفقا لتعليمات مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع محمد موسي نائب المحافظ واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء  ونوابهم المختصين بملف التصالح، ومديري المديريات الخدمية ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى ، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري الإدارات الهندسية وعدد من  الجهات المعنية .

استعرض الاجتماع الجهود التى اتخذتها المحافظة لتطبيق قانون التصالح الجديد كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على راس أولويات الدولة، وأكد محافظ المنوفية على أهمية الجاهزية الكاملة وتكاتف الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام .

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وتناول الاجتماع استعدادات المحافظة النهائية الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك ، وخطة كل مديرية فى التعامل خلال فترة أجازة العيد، ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم مع إيقاف حصولهم على الدعم التمويني للقضاء على هذه الظاهرة.

وفي قطاع الصحة، أكدت الدكتورة رشا خضر  وكيل وزارة الصحة على رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات ووضع خطة لتنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض خلال أجازة العيد فضلا عن توافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

وفي التموين ، استعرض المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين خطة المديرية خلال أجازة عيد الفطر من خلال تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية ومنافذ بيع اللحوم والاسماك بصفة دورية لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر وذلك بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، وكذا المرور على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته خلال فترة أجازه العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين.

فى ذات السياق أنهت مديرية الطب البيطرى استعداداتها من خلال خطة محكمة بتوفير احتياجات المجازر من الأطباء و أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم ،وتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة  ، فضلا عن  تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية  لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها ، فيما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري والتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدي لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات، مؤكدا تواصل غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وربطها بغرف العمليات الفرعية على مدار الساعة لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستقبال عيد الفطر المبارك تطبيق قانون التصالح عيد الفطر المبارك محافظ المنوفية

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