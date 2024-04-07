محافظ المنوفية يفاجئ منافذ بيع اللحوم لمتابعة الالتزام بالتسعيرة

فاجئ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من منافذ بيع اللحوم بنطاق حي شرق شبين الكوم ، وذلك في إطار متابعته لانتظام سير العمل ومدى الإلتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة تزامناً مع حلول عيد الفطر المبارك، ورافقه في الجولة محمد موسي نائب المحافظ ، عواطف طاحون رئيس حي شرق شبين الكوم .

ووجه المحافظ برفع كفاءة منفذ لبيع اللحوم ، موجهاً رئيس حي شرق بضرورة المتابعة الدورية علي مدار الساعة للتأكد من جودة اللحوم المعروضة ووضع قائمة بالأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة.

وأجري المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين اطمئن فيه عن أسعار بيع اللحوم حرصاً على حقوقهم ومنعهم من الإستغلال ، موجهاً مدير مديرية الزراعة بضرورة المتابعة الدورية للمنفذ ووضع قائمة للأسعار وتوفير السلع بأول بأول.

كما كلف مدير مديرية الطب البيطري بضرورة التأكد من جودة المنتجات المعرضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية.

وأكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة .