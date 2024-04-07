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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحقيق عاجل مع المتهم بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادي في المنوفية

صدى البلد

فتحت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة قيام أحد الأشخاص بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادى.

وأوضحت التحقيقات أن الاجهزة الامنية تفاصيل ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لممارسة أعمال البلطجة بمقابل مادى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكور مقيم بالمنوفية واعترف بإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والاحتيال على المواطنين وحصوله على مبالغ مالية منهم مقابل إيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال البلطجة لتحقيق مصالحهم.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والاحتيال النصب والاحتيال على المواطنين لنصب والاحتيال ممارسة أعمال البلطجة

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