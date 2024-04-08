محافظ المنوفية يشهد استلام سيارتي إطفاء لدعم الحماية المدنية



شهد اليوم ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية استلام سيارتي إطفاء بتكلفة 6 مليون و 825 ألف جنيه ، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لإدارة الحماية المدنية بالمنوفية للعام الحالي 2023/2024.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة .



تفقد المحافظ سيارتي الإطفاء سعة 2000 لتر مياه طراز NPR 7000 مزودة بطلمبة إطفاء نقالي زيجلر ألماني والتي ستعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث .

وخلال التفقد أكد محافظ المنوفية علي دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية ، مثمناً جهود رجال الحماية المدنية ودورهم البارز في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في حالات الحوادث والحرائق ، مؤكداً علي أهمية الجاهزية الدائمة للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة .