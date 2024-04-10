بتوزيع الحلوى والبالونات.. أهالي المنوفية يؤدون صلاة عيد الفطر في 457 ساحة|صور

أدى العشرات من أبناء محافظة المنوفية صلاة عيد الفطر المبارك، حيث توافد الاطفال والنساء والرجال إلي الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر.

وقام العشرات بتوزيع الحلوى والبالونات علي الاطفال ابتهاجا بأول أيام عيد الفطر المبارك.

كما حرص رؤساء المدن والمراكز علي مشاركة الأهالي فرحتهم باول أيام عيد الفطر حيث أدوا الصلاة وسط المواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وخصصت مديرية الأوقاف 457 ساحة ومسجد لأداء صلاة عيد الفطر في كافة المدن والمراكز والقري وتم فرشها وتنظيمها بمشاركة العاملون بالاوقاف في جميع أنحاء المحافظة.

كما أعلنت المحافظة رفع حالة الطوارئ في كافة القطاعات لاستقبال ايام عيد الفطر المبارك.