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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وفد كنسي من قويسنا وأشمون للتهنئة بعيد الفطر

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

إستقبل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وفد الكاتدرائية السيدة العذراء مريم للأقباط الكاثوليك بقويسنا برئاسة الأب برنابا فانوس وكيل بطريرك وراعي كاتدرائية العذراء مريم ، الأب جروج وديع كنيسة ماري جرجس بأشمون ، بحضور اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك .


حيث قدم وفد الأخوة الأقباط أرق التهانى لمحافظ المنوفية إحتفالاً بالعيد ، متمنين له دوام التقدم والرقي  والاستقرار للبلاد وأن يديم الله الوحدة بين أبناء مصر ، مشيدين بالدور الحيوي الذي يقوم به المحافظ لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة ، فضلاً عن حرصه الدائم والتواصل الفعال مع أبناء شعب المنوفية لتقديم الدعم اللازم لهم.

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أعرب محافظ المنوفية عن سعادته وتقديره لوفد الكنائس ، مشيراً إلي أن المناسبات والأعياد تعكس دائماً مدى قوة وترابط العلاقات بين كافة أطياف الشعب المصري ، كما أكد علي عراقة وأصالة هذا الشعب وتقديره لقيمة المواطنة من أجل رفعة هذا الوطن وإعلاء شأنه في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأخوة الأقباط أقباط الكاثوليك التهنئة بمناسبة عيد الفطر السيدة العذراء مريم عيد الفطر المبارك

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