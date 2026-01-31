قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بالأسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026

ايمن محمد

يمكن أن تحصل على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الاعدادي عن طريق البحث عن الاسم ورقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء عقب الاعلان الرسمي للنتيجة اليوم 
 
وكان اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

فيما بلغت نسبة النجاح بمدارس الرسمي لغات 86.1%، من إجمالي 354 طالبًا، حضر منهم 353.

وأضافت أن نسبة النجاح بمدارس التعليم الخاص لغات بلغت 88.1%، بينما سجل التعليم الدولي نسبة نجاح 37.6%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب المنازل 21.7%، ليصل متوسط نسبة النجاح بجميع نوعيات التعليم إلى 71.84% وفق النتائج النهائية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تم اعتماد نتائج فئات التعليم الخاص، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التربية الخاصة 100%، كما تم اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 50%.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم ولجان النظام والمراقبة في إخراج الامتحانات والنتائج بصورة منتظمة ودقيقة، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب خلال المراحل الدراسية المقبلة.

جنوب سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

مستشفى ابوكبير

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

