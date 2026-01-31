بالأسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء 2026

يمكن أن تحصل على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الثالث الاعدادي عن طريق البحث عن الاسم ورقم الجلوس لطلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء عقب الاعلان الرسمي للنتيجة اليوم



وكان اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا مديرة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

فيما بلغت نسبة النجاح بمدارس الرسمي لغات 86.1%، من إجمالي 354 طالبًا، حضر منهم 353.

وأضافت أن نسبة النجاح بمدارس التعليم الخاص لغات بلغت 88.1%، بينما سجل التعليم الدولي نسبة نجاح 37.6%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب المنازل 21.7%، ليصل متوسط نسبة النجاح بجميع نوعيات التعليم إلى 71.84% وفق النتائج النهائية المعتمدة.

وفي سياق متصل، تم اعتماد نتائج فئات التعليم الخاص، حيث بلغت نسبة النجاح بإدارة التربية الخاصة 100%، كما تم اعتماد نتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 50%.

وأكد محافظ جنوب سيناء حرص المحافظة على دعم العملية التعليمية، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم ولجان النظام والمراقبة في إخراج الامتحانات والنتائج بصورة منتظمة ودقيقة، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب خلال المراحل الدراسية المقبلة.