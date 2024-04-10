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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يزور مصابي غزة بمستشفي حميات شبين الكوم ..صور

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

زار اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسر الفلسطينية المتواجدة بمستشفي الحميات وأمراض الجهاز الهضمى والكبد بشبين الكوم أول أيام عيد الفطر المبارك.

وذلك بعد أدائه صلاة العيد،  للاطمئنان على حالتهم الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية اللازمة لهم وتهنئتهم بعيد الفطر المبارك .

رافقه نائبه محمد موسى ، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة و السيد حسن رئيس مركز ومدينة شبين الكوم والدكتور حسين محمد حسين مدير مستشفي الحميات .

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وخلال زيارته، اطمأن محافظ المنوفية على الحالة الصحية للأسر الفلسطينية  المتواجدة بالمستشفى أثناء تلقيهم العلاج ، وحرص بنفسه على تبادل الأحاديث معهم متمنيا لهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة.

 وقدم محافظ المنوفية عيدية وكحك العيد للأطفال والأسر الفلسطينية دعما لهم موجها بإعداد برنامج ترفيهي للأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم.

وأكد أنهم في بلدهم الثاني مصر ، مكلفا بتوفير سبل أوجه الرعاية اللازمة وكافة احتياجاتهم من الخدمات الطبية بمختلف التخصصات المطلوبة تضامنا مع أشقائنا الفلسطينيين.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على تسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات لضيوفنا من الأشقاء الفلسطينيين والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين بما يعكس نهج الدولة المصرية والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.


كما قدم محافظ المنوفية التهنئة لجميع الأطقم الطبية والتمريض وعمال النظافة بعيد الفطر المبارك وقدم كحك العيد لعمال المستشفي تقديرا لجهودهم .


فيما أعرب المصابين من أشقائنا الفلسطينيين عن شكرهم إلي مصر قيادة وحكومة وشعبا والي الطواقم الطبية المصرية ، على ما وجدوه في مصر من رعاية أخوية خففت معاناتهم.

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