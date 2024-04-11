استنفار أمني في الصومال وسط تحذير من هجمات إرهابية

عززت الحكومة الصومالية الإجراءات الأمنية في العاصمة مقديشو، بعد أيام من تحذير الولايات المتحدة من تهديدات إرهابية لمواقع متعددة في المدينة، حسبما أفاد موقع كاسيمادا أونلاين الإخباري اليوم الخميس.

وتم نشر قوات جديدة وضباط مخابرات يرتدون ملابس مدنية في مناطق، بما في ذلك شاطئ ليدو والمناطق المحيطة بمطار أدان آدي الدولي ووزارة الخارجية الصومالية.

وقد قامت وزارة الخارجية الصومالية، التي يخشى أن تكون هدفاً محتملاً لهجمات المتمردين، بإدخال جدران خرسانية لحماية مجمعها كما تم نشر عدد كبير من الحرس الرئاسي في المحيط الأمني لمقر إقامة الرئيس حسن شيخ محمود، بعد أيام من سقوط قذائف هاون بالقرب من المجمع.

وألغت عدد من شركات الطيران الدولية رحلاتها إلى مطار أدان آدي الدولي في مقديشو بسبب مخاوف أمنية.