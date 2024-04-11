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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمشاركة 750 طفل.. حُماة الوطن بالإسكندرية ينظم احتفالية في عيد الفطر

احتفالية حزب حماة
احتفالية حزب حماة الوطن بالإسكندرية

 

نظّمت أمانة رمل أول بحزب "حماة الوطن" بالإسكندرية احتفالية لإدخال البهجة على الأطفال خلال أيام عيد الفطر المبارك، بساحة مساكن شدس، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالمحافظة، وقيادة محمود عسكر الأمين المساعد وأمين تنظيم الحزب بالمحافظة.

شهدت الاحتفالية مشاركة 750 طفل من أبناء دائرة رمل أول، الذين استمتعوا بالحفل الذي تضمن العديد من الفقرات الترفيهية، مثل ألعاب خفة اليد  والمسابقات والعروض الفنية، والاستعراضية الخاصة للأطفال وتم توزيع الهدايا والألعاب عليهم وسط أجواء من البهجة والسعادة.

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وأكد محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، على أن الاحتفالية تأتي في إطار حرص الحزب على مشاركة أهالينا بالمجتمع السكندري أفراحه في المناسبات الدينية، وإدخال البهجة على قلوب الأطفال.
وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية،  أن هذه المشاركة تُعد تعبيرًا عن التزام الحزب بمبادئه الإنسانية والقيم الأخلاقية، والعمل على خدمة المجتمع، مؤكدًا على مواصلة تنظيم الفعاليات في مختلف المناسبات المختلفة، لتعزيز التواصل مع الشارع السكندري وروح التعاون والترابط الاجتماعي.

وأكد الطيار أدهم فرغلي أمين دائرة رمل أول، على أن الهدف من الاحتفالية هو إدخال البهجة على قلوب الأطفال وتعزيز روح التعاون والترابط ومشاركة المناسبات السعيدة مع أهالينا بالدائرة، مضيفا أن الاحتفالية شارك بها ما يقرب من 750 طفل من أبناء الدائرة الذين استمتعوا بالفقرات المتنوعة. 
وأشار فرغلي إلى أن جميع أعضاء أمانة رمل أول ووحداتها الحزبية حريصين على العمل دائما بالشارع ومشاركة أهالينا أفراحهم، والعمل على حل مشاكلهم.

حماه الوطن الاسكندرية

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