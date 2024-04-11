ثاني أيام العيد .. مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

انتهت حياة طالب في بداية العقد الثالث من العمر؛ إثر إصابته بطلق ناري بالرأس، وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات مختلفة بالجسم، وذلك لوجود مشاجرة نشبت بينهم وبين عامل، بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق، بدائرة مركز طما بمحافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طالب وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بينهم وبين عامل بسبب أولوية المرور بالطريق دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من: طرف أول: المدعو 'حمدي خ.ك.ع' 21 سنة، طالب، مصاباً بطلق ناري بالرأس، وتم نقله إلى مستشفى طما المركزي وتوفي عقب وصوله.

ونجلي عمومته المدعو 'احمد ك.ح.ا' 32 سنة، جزار، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو 'حسن ن.ح.ا' 39 سنة، جزار، مصاباً بجرح رضي بالحاجب الأيسر، وتم نقلهما إلى مستشفى طما المركزي.

وطرف ثاني: المدعو 'صدقه ك.ص.ص' 36 سنة، حاصل على دبلوم صنايع، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، ونجل عمومته المدعو 'صدقه م.ص.م' 38 سنة، عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

كان بحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع، تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بأحداث إصابة الأول من الطرف الأول من السلاح المضبوط بحوزته، والتي أودت بحياته.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.