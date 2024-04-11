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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وتوك توك بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص ومركبة توك توك بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع  تصادم بين سيارة ميكروباص مع مركبة توك توك على الطريق الزراعي أمام مركز دير مواس جنوب  المنيا بسبب السرعة الزائدة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 وهم وليد. ع. أ 42 سنة ومحمد. ع 38 سنة عامل  مقيمان بمحافظة أسيوط وامين. ع. أ 38سنة وعلي. م 6 سنوات طالب واحمد. م 4 سنوات مقيمون بمركز دير مواس جنوب المحافظة.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

الأجهزة الأمنية بالمنيا السرعة الزائدة بسبب السرعه الزائده تصادم ميكروباص مركز ديرمواس والأجهزة الأمنية

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